David Neres ci sarà contro il Genoa? Decisione attesa in settimana

vedi letture

Il brasiliano non ha ancora giocato in precampionato: Allegri e lo staff medico valuteranno con cautela la convocazione per Marassi.

Tiene banco tra le notizie in vista dell'inizio della Serie A il possibile rientro di David Neres per l'esordio in campionato di sabato 22 agosto contro il Genoa. Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, dopo circa tre giorni di riposo Allegri riprenderà da domani la preparazione in vista della trasferta di Marassi, gara che segnerà il debutto stagionale degli azzurri in Serie A.

Neres Napoli, assenza precauzionale contro l'Aris Salonicco

Il mancato impiego di Neres nell'amichevole contro l'Aris Salonicco è stato dettato da pura precauzione, conferma il Corriere del Mezzogiorno: il giocatore è considerato pronto, ma finora non è mai sceso in campo nel corso del precampionato azzurro. Una gestione attenta che riflette la volontà dello staff tecnico di non correre rischi in vista degli impegni ufficiali.

Neres Genoa, Allegri deciderà nel corso della settimana

Sul possibile impiego di Neres contro il Genoa non c'è ancora una decisione definitiva. Il rientro dell'esterno brasiliano, spiega il Corriere del Mezzogiorno, va gestito con calma: nel corso della settimana Allegri e lo staff medico valuteranno passo dopo passo le sue condizioni, prima di sciogliere la riserva sulla convocazione per la trasferta di Marassi.