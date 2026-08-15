Manna punta Aguerd per la difesa: occasione di mercato dopo il no alla Real Sociedad

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Il Napoli continua a monitorare un altro profilo per la difesa. Il ds Giovanni Manna ha messo nel mirino Nayef Aguerd del Marsiglia

Nonostante l'accordo con il Chelsea per Benoit Badiashile, il Napoli continua a tenere d'occhio un altro profilo per rinforzare la difesa. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo nel mirino Nayef Aguerd, centrale del Marsiglia già seguito in passato dal club azzurro. Ora che il suo trasferimento alla Real Sociedad sembra del tutto saltato, il marocchino potrebbe trasformarsi in un'occasione di mercato da cogliere al volo nelle ultime battute della sessione estiva.

A confermare l'interesse del Napoli è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ricostruisce il clamoroso epilogo della trattativa tra Aguerd e il club basco.

"Intanto, Aguerd ha detto di no alla Real Sociedad, dopo essersi sottoposto pure alle visite mediche: meglio non distrarsi, perché al Napoli il difensore marocchino piace e non poco."

Un vero e proprio colpo di scena, considerato che l'affare tra il Marsiglia e la Real Sociedad sembrava ormai in fase di chiusura, con tanto di visite mediche già sostenute dal calciatore e formula economica praticamente definita.

Cosa è successo con la Real Sociedad: le cifre del trasferimento saltato

Il dietrofront di Aguerd arriva a sorpresa, in un momento in cui l'operazione con il club spagnolo appariva sostanzialmente conclusa. Il difensore marocchino, classe 1996 e sotto contratto con il Marsiglia fino al 2030, aveva già dato la propria disponibilità al trasferimento e aveva superato l'iter delle visite mediche, propedeutico alla firma sul contratto.

L'operazione prevedeva la formula del prestito oneroso con opzione di riscatto, ma nelle ultime ore il giocatore ha scelto di non apporre la firma, lasciando di stucco tutte le parti coinvolte, Marsiglia compreso. Una decisione che riapre di fatto la questione del suo futuro, con il Napoli pronto a inserirsi con decisione qualora si presentasse la giusta finestra di opportunità.

Il piano del Napoli: Aguerd resta un'alternativa, priorità sempre Badiashile

Va sottolineato come, ad oggi, la priorità del club azzurro per rinforzare il reparto arretrato resti quella legata a Benoit Badiashile, con l'affare col Chelsea ormai in fase avanzata e prossimo all'ufficialità. Tuttavia, la disponibilità improvvisa di Aguerd rappresenta un'occasione che il ds Manna non vuole lasciarsi sfuggire, complice anche l'emergenza difensiva che ha colpito la rosa di Allegri dopo gli infortuni di Buongiorno e Marianucci.

Resta da capire nei prossimi giorni se il Napoli deciderà di affondare concretamente il colpo per il centrale marocchino, magari sfruttando proprio la delusione della mancata firma con la Real Sociedad per provare a chiudere un'operazione a condizioni vantaggiose.