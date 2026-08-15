Gabriel Jesus, c’è già la cifra d’uscita dall’Arsenal: nodo cessioni ed ingaggio

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Difesa sistemata, ora il Napoli punta all'attacco: Gabriel Jesus resta il grande sogno, ma servono le uscite giuste per finanziare l'assalto.

Sistemato il reparto difensivo, il calciomercato Napoli si prepara a spostare l'attenzione sull'attacco nelle ultime due settimane di sessione estiva. Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il grande obiettivo azzurro è Gabriel Jesus, profilo ritenuto ideale per aumentare la qualità offensiva di una squadra che nella scorsa stagione ha segnato 31 gol in meno dell'Inter campione d'Italia. Dopo la partenza di Lukaku verso il Fenerbahce, per affondare il colpo sul centravanti brasiliano il club ha bisogno di un'altra cessione in grado di generare liquidità.

Noa Lang Napoli, il futuro tra Ajax, Galatasaray e Atalanta

L'indiziato principale per lasciare Napoli è Noa Lang, attorno al quale ruotano diverse situazioni di mercato. Il Corriere del Mezzogiorno spiega che l'Ajax, dopo aver ceduto Godts al Psg per 55 milioni di euro, potrebbe reinvestirne circa 25 proprio per riportare in Eredivisie l'esterno olandese. Sul giocatore ci sono anche il Galatasaray, che lo valuta come alternativa a Martinelli dell'Arsenal, e l'Atalanta, che ha proposto la formula del prestito rifiutata però dal Napoli; si registra inoltre un interesse, seppur meno convinto, da parte del Benfica.

Gabriel Jesus-Napoli, intesa con l'Arsenal: nodo ingaggio da sciogliere

Per quanto riguarda Gabriel Jesus, secondo il Corriere del Mezzogiorno esiste già un'intesa di massima con l'Arsenal, che potrebbe liberare il giocatore per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Resta da definire l'accordo sull'ingaggio, con il contratto dell'attaccante in scadenza a giugno 2027 e uno stipendio attuale di circa 6 milioni di euro. Diverso invece il discorso legato a Lucca, seguito con interesse dalla Lazio per un possibile prestito: dopo un precampionato convincente, però, l'attaccante ha buone possibilità di restare a Napoli.