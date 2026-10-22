De Bruyne, fine carriera alla Pirlo? Non solo: spunta altro paragone illustre

De Bruyne regista, il modello Pirlo e Calhanoglu per convincere il belga: Allegri punta sul nuovo ruolo contro la Roma

De Bruyne preferirebbe giocare più avanti, ma il suo nuovo ruolo da regista potrebbe fargli cambiare idea. Il belga ha mostrato di poter guidare la manovra davanti alla difesa e Allegri, in una fase in cui cerca equilibrio e soluzioni per reggere un calendario fittissimo, vorrebbe farne il fulcro del gioco azzurro. Il tecnico, dopo la prestazione di alto livello contro il Bodo/Glimt, ha davanti a sé una scelta che può incidere sul resto della stagione.

Da trequartista a regista: gli esempi di Pirlo e Calhanoglu

La Gazzetta dello Sport propone un parallelismo per convincere il campione a sposare fino in fondo il cambio di ruolo: molti ex grandi trequartisti hanno allungato la carriera trasformandosi in playmaker di livello assoluto. Il precedente più celebre è quello di Pirlo al Milan, nato da un’intuizione di Carlo Ancelotti. Un altro esempio è Calhanoglu all’Inter, una delle mosse di Simone Inzaghi che ha riscritto la storia recente nerazzurra. Un modello che può valere anche per De Bruyne, chiamato a dimostrare di saper interpretare la posizione con continuità. La sfida con la Roma di sabato al Maradona dirà molto sulle scelte del tecnico e sul peso del belga nel nuovo assetto azzurro.