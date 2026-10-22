Fase difensiva e condizione fisica: i numeri negativi del Napoli di Allegri

Il momento del Napoli che va alla ricerca della continuità: i numeri difensivi e quelli fisici

KDB s'è adattato al nuovo ruolo di regista e sul campo lo interpreta con una superiorità disarmante. Contro i norvegesi è stato il giocatore che ha creato più occasioni (7). Non si limita a uno smistamento orizzontale: verticalizza di continuo, taglia le linee di pressione avversarie e trova i compagni negli spazi della difesa rivale. Secondo l'analisi di oggi di Tuttosport, se la fase offensiva sembra aver ritrovato brillantezza, resta da rafforzare un reparto arretrato ancora fragile.

Fase difensiva e condizione fisica: tutti i numeri del Napoli

Gli azzurri hanno incassato 14 reti nelle prime 10 uscite stagionali (media di 1,4 a partita) e hanno chiuso con la porta inviolata solo tre volte. L’allenatore deve anche ritrovare la tenuta atletica della squadra. Il Napoli è al momento nono in Serie A per chilometri percorsi a partita (100,1) e quattordicesimo per numero di sprint (98). Sul fronte infortuni si nota un lieve miglioramento rispetto allo scorso anno: finora gli stop sono 13, di cui 10 muscolari, contro i 16 (14 muscolari) dello stesso periodo della passata stagione. E per la Roma è pronto a rientrare anche Vergara.