De Bruyne-McTominay show, Il Mattino: "La diarchia allegriana per la Champions"

Elogi a De Bruyne e McTominay dopo il 4-3 al Bodo: il belga dirige il gioco, lo scozzese ritrova gol e inserimenti. Sono loro gli uomini Champions.

"De Bruyne-McTominay è la diarchia allegriana che porta la vittoria in Champions League". È questo il commento de Il Mattino dopo il successo del Napoli contro il Bodo/Glimt. Il quotidiano esalta soprattutto la prova del belga: "Kevin De Bruyne è un calciatore in frac, elegante e tagliente come un personaggio di Francis Scott Fitzgerald: ammalia, stupisce, scherma, progetta, e soprattutto trova tutti, regalando palloni per gol anche a Lang". Accanto a lui è tornato protagonista Scott McTominay, autore di una doppietta e di un palo: "Sono i calciatori da Champions del Napoli".

Il Mattino: "De Bruyne direttore d'orchestra, Scott liberato dalla paura"

La prestazione dei due centrocampisti viene descritta con immagini particolarmente significative: "De Bruyne ha aggredito ogni pallone e spesso anche gli avversari con una veemenza da ragazzo; McTominay aveva voglia di mostrarsi e segnare, ha rimesso il suo peso a disposizione della squadra". E ancora: "Il belga senza dover rimproverare nessuno, ma solo intento a giocare, spesso sembra un direttore d'orchestra perso dietro i fiati in ritardo. Lo scozzese si è liberato dalla paura e dall'angoscia, ha corso e segnato come un bambino liberato in un parco dopo una lunga febbre". Nonostante le difficoltà difensive, il quotidiano sottolinea così il dato più importante della serata: "Il Napoli ha avuto i suoi campioni, finalmente", conquistando i primi tre punti in Champions.