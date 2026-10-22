Retroscena ADL-Rizzetta: nella richiesta di 2mld c'è già il valore del nuovo stadio

Ultime calcio Napoli: il punto sulle idee di ADL e Rizzetta che ieri hanno avuto un altro incontro

Tiene banco in queste ore i rumors su un incontro tra Arelio De Laurentiis e Matt Rizzetta. I due secondo il Corriere dello Sport si sono incontrati ieri pomeriggio all’hotel de Bonartdi Chiaia, come già accaduto martedì al Maradona, in occasione della partita contro il Bodø, nella President Lounge. Rizzetta, che è stato il riferimento di un pool di investitori Usa che hanno provato ad acquistare la SSC Napoli offrendo 2,2 miliardi di euro in due tranche da 1,1, una immediata e l’altra differita; De Laurentiis ringraziò e rifiutò.

SSCNapoli, nella valutazione fatta da ADL c'è già il nuovo stadio

Dal Napoli filtra che non c'è una trattativa in corso. Rizzetta ha ribadito ieri l'interesse per il Napoli ed a quanto pare - si legge sul quotidiano - una valutazione del Napoli è anche venuta fuori: "2 miliardi di euro garantiti, tutti insieme e non differiti, considerando che secondo il club nel patrimonio sarà compreso il nuovo stadio di proprietà che al momento è un progetto (in piedi c’è il discorso con Q8 Italia per l’acquisto dell’area dell’ex raffineria di San Giovanni a Teduccio).

Rizzetta invece punterebbe sul restyling del Maradona

Il gap comprenderebbe anche lo stadio: "Il rampante imprenditore newyorkese di origini italiane, infatti, punta al restyling del Maradona e con il Comune ha rapporti saldi che in questa fase comprendono anche l’investimento per il nuovo Palasport. Rizzetta vuole investire sulla città, per la città e per lo sport di Napoli e infatti la sua idea è di creare una polisportiva che abbracci calcio, basket, pallanuoto, pallavolo e tutti gli sport made in Naples. Esclusa la possibilità che possa entrare nel Calcio Napoli comesocio di minoranza".