Sorpresa De Bruyne? Gazzetta: "Allegri può farlo riposare, pronto il sostituto"

Sorpresa De Bruyne? Gazzetta: "Allegri può farlo riposare, pronto il sostituto"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

A due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, Allegri orienta le sue scelte verso la continuità. Con la sosta del campionato alle porte, la necessità di gestire le energie passa in secondo piano rispetto alla priorità di dare certezze alla squadra: De Bruyne viaggia quindi verso la terza maglia da titolare consecutiva per guidare la manovra offensiva. Però il dubbio resiste.

Formazione Napoli, due dubbi per Allegri

Max, infatti, pensa anche a farlo riposare e nel caso scalpita e si prepara il suo sostituto che è Vergara. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Sul binario mancino di difesa, invece, Mathías Olivera resta in leggero vantaggio su Leonardo Spinazzola per completare il reparto arretrato, garantendo quella solidità difensiva fondamentale per affrontare l'impegno del Franchi.