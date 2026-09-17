Caso Malagò, si riduce il fronte dei fedelissimi: scettiche le big del Nord

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Possibile commissariamento della FIGC per il mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento dell'elezione: diminuiscono i consensi.

Il futuro di Giovanni Malagò alla guida della FIGC resta in bilico. In un approfondimento firmato da Marco Bonarrigo e Monica Colombo, il Corriere della Sera ricorda che spetta alla Giunta del Coni proporre l'eventuale commissariamento, che dovrebbe poi essere ratificato dagli 84 membri con diritto di voto del Consiglio Nazionale. Il motivo è il mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura, requisito che il Coni ritiene necessario. Un commissariamento per un'irregolarità di questo tipo, sottolinea il quotidiano, sarebbe senza precedenti.

Corsera: "I fedelissimi di Malagò si stanno riducendo"

Secondo il Corriere, inoltre, il fronte a sostegno di Malagò starebbe perdendo consistenza: "Molti presidenti gli contestano di aver messo in crisi il sistema con un errore grossolano e di aver reagito con arroganza alle richieste di chiarimento". In caso di nuove elezioni, dunque, una sua eventuale ricandidatura partirebbe da un consenso inferiore. A pesare sarebbero anche precedenti frizioni con la Serie A, dalla scelta di Roberto Mancini come ct a quella di Diana Bianchedi come capodelegazione: tra i più scettici nei confronti dell'attuale presidente federale ci sarebbero soprattutto i grandi club del Nord.