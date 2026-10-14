Champions League già in salita: col Bodo/Glimt diventa già da dentro o fuori

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L'analisi della sconfitta del Napoli sul campo del Villarreal: azzurri ancora a zero punti dopo le prime due giornate di Champions League.

L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma sulla sconfitta del Napoli contro il Villarreal e sulle conseguenze per il cammino europeo degli azzurri: "Operazione fallita. Si fa già in salita la Champions del Napoli, sconfitto anche dal Villarreal (3-1) e fermo a zero punti in classifica dopo due giornate. Agli azzurri non è bastato passare subito in vantaggio con Rrahmani e il resto della serata è stato di sofferenza, contro un avversario oltretutto solo volenteroso".

Repubblica: "Il Napoli ha continuato a sbandare"

Il quotidiano sottolinea le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri e la necessità di reagire già nel prossimo appuntamento europeo: "Ma la squadra di Massimiliano Allegri ha continuato a sbandare e ora dovrà rifarsi al Maradona tra una settimana, col Bodo Glimt". La situazione in classifica viene infine sintetizzata in maniera netta: "Due turni e 0 punti. Si fa già molto dura".