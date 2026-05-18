Conte-Napoli, sarà addio? Gazzetta: rapporto con la squadra ai minimi termini

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Non ci sarebbero soltanto questioni di mercato o strategie societarie dietro i dubbi sul futuro di Antonio Conte al Napoli

Non ci sarebbero soltanto questioni di mercato o strategie societarie dietro i dubbi sul futuro di Antonio Conte al Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il rapporto tra il tecnico e la squadra sarebbe arrivato a un momento particolarmente delicato. Il quotidiano descrive Conte come “un sergente di ferro”, capace di ottenere risultati importanti grazie a una metodologia intensa e vincente, ma anche molto stressante nel lungo periodo. “La difficoltà di andare oltre un biennio alla guida di un club lo conferma”, si legge.

Conte verso l'addio?

Secondo il giornale, il tecnico avrebbe dato tutto al Napoli in questa stagione e potrebbe non avere più le energie necessarie per proseguire ancora ad altissimi livelli. Sullo sfondo resta poi il tema legato al progetto tecnico: Conte continuerebbe a chiedere investimenti importanti, mentre il club sembra orientato verso una linea diversa, basata sulla riduzione del monte ingaggi e sul ringiovanimento della rosa.