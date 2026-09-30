Stadio Maradona, altri 50mln dal Comune: investimento da 200mln per Euro 2032
Il Comune di Napoli accelera sul progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona, con l'obiettivo di rafforzare la candidatura dell'impianto di Fuorigrotta tra le sedi degli Europei del 2032. Un nuovo stanziamento porta a 200 milioni di euro le risorse complessivamente previste per l'ammodernamento della struttura. Come racconta Il Corriere dello Sport, "il Comune di Napoli compie un passo decisivo verso la candidatura dello stadio di Fuorigrotta a sede degli Europei del 2032", scegliendo di investire direttamente risorse proprie nel progetto.
Stadio Maradona verso Euro 2032: Comune e Regione mettono sul piatto 200 milioni
La Giunta comunale, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, ha infatti approvato una delibera che prevede altri 50 milioni di euro per gli interventi sul Maradona. Una somma che va ad aggiungersi ai 150 milioni già garantiti dalla Regione Campania attraverso i fondi Cipess.
Il piano arriva così a una dotazione complessiva di 200 milioni di euro, destinati agli interventi necessari per adeguare e modernizzare lo stadio. Il quotidiano sottolinea la portata dell'operazione: "In totale fanno 200 milioni di euro destinati agli interventi necessari per adeguare e ammodernare la struttura".
Un investimento significativo per il futuro del Maradona e per la candidatura di Napoli in vista dell'appuntamento europeo del 2032.
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