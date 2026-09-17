Dragusin recupera per Fiorentina-Napoli? Le sensazioni dal Viola Park

vedi letture

Radu Dragusin tiene in apprensione la Fiorentina in vista della sfida contro il Napoli. Il difensore rumeno ha accusato un lieve affaticamento muscolare.

La Fiorentina ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione al Viola Park dopo la gara di Coppa Italia contro il Pisa. Come riferisce il Corriere dello Sport, Paolo Vanoli ha programmato una seduta prevalentemente di scarico e recupero, prestando particolare attenzione ai calciatori alle prese con qualche problema fisico. Tra questi c'è Radu Dragusin, costretto a lasciare il campo all'intervallo dell'ultima partita.

Dragusin, filtra ottimismo verso il Napoli

Il difensore ex Tottenham ha accusato un lieve affaticamento muscolare che, secondo le prime valutazioni, non dovrebbe essere particolarmente preoccupante. Dragusin sarà monitorato nuovamente per stabilire con maggiore precisione l'entità del problema, ma in casa Fiorentina filtra ottimismo. L'obiettivo dello staff viola è riportarlo rapidamente ad allenarsi con il gruppo e averlo a disposizione per la sfida di domenica al Franchi contro il Napoli.