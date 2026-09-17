Lucca-Napoli, Allegri non si arrende: il suo pensiero sul centravanti
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Massimiliano Allegri continua a credere in Lorenzo Lucca nonostante le difficoltà dell'attaccante del Napoli nelle ultime partite.
Massimiliano Allegri non ha intenzione di arrendersi con Lorenzo Lucca. Nonostante l'arrabbiatura nei minuti finali della partita contro il Bologna, il tecnico del Napoli vuole continuare a spronare l'attaccante e provare a recuperarlo, ottenendo la miglior versione, magari quello visto all'Udinese.
Lucca-Napoli, Allegri non molla
Il centravanti rappresenta infatti un investimento importante per il club, che la scorsa estate ha puntato su di lui per circa 35 milioni di euro. Allegri continuerà quindi a concedergli delle opportunità, anche alternandolo con Hojlund come già accaduto nelle ultime partite. A scriverlo è Il Roma.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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