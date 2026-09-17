Infortunio Anguissa, Il Mattino: lamenta un dolore che non va più via

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Frank Anguissa continua a lavorare separatamente dal gruppo e resta un'incognita in vista di Fiorentina-Napoli. Gli esami hanno escluso lesioni.

Il Napoli è entrato nel vivo della preparazione per la trasferta contro la Fiorentina, ma Massimiliano Allegri deve ancora fare i conti con l'incognita Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense non è al meglio e continua a svolgere un programma personalizzato. Gli accertamenti effettuati hanno dato esito rassicurante, escludendo lesioni o altri problemi di particolare natura, ma il dolore avvertito dal giocatore non è ancora scomparso.

Anguissa lamenta un dolore che non va più via

A fare il punto è Il Mattino: "Nella gestione dell'infortunio di Anguissa, si affida al parere del medico sociale. Nessun faccia a faccia, nessun tentativo di forzare il suo rientro in campo". Le giornate del camerunense cominciano in palestra, dove continua ad allenarsi individualmente e a sottoporsi alle terapie. "Gli accertamenti clinici hanno rassicurato: non ci sono lesioni o guai di vario genere, ma finché il mediano dice di non riuscire ad allenarsi, nessuno può farci nulla. Tanto meno Allegri". La sua presenza contro la Fiorentina resta dunque da valutare.