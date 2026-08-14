De Bruyne-Napoli, la cura Allegri funziona: zero dubbi sul futuro e il ruolo è il suo preferito

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De Bruyne incanta con una doppietta contro l'Aris. Allegri lo ha riportato in una posizione più offensiva e sembra finalmente centrale nel progetto Napoli.

Kevin De Bruyne si prende il Napoli. La doppietta realizzata contro l'Aris Salonicco ha incantato i circa 7mila spettatori del Patini e confermato i progressi del belga dopo una settimana di lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri. Dopo una prima stagione condizionata dal lungo infortunio di ottobre e dal difficile rapporto con Antonio Conte, KDB sembra finalmente pronto a recitare un ruolo centrale nel nuovo progetto azzurro. Zero dubbi sul futuro, che sarà azzurro.

De Bruyne, Allegri lo riporta nella sua posizione preferita

La cura Allegri - scrive La Repubblica - sembra funzionare soprattutto dal punto di vista tattico. Il tecnico ha riportato De Bruyne più vicino alla porta, schierandolo da trequartista alle spalle del centravanti nel 4-2-3-1 oppure in posizione avanzata nel 3-5-2, a ridosso dei due attaccanti. Una collocazione decisamente più congeniale alle caratteristiche dell'ex Manchester City, che in estate aveva spiegato: "Sono contento che l'allenatore sia andato via. Aveva una visione del calcio molto diversa dalla mia e non ho potuto mai giocare nel mio ruolo". Ora Allegri punta sulla sua qualità per accendere l'attacco del Napoli.