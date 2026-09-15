"Chissà che Mancini non ci faccia un pensierino": sogno Italia per Favasuli
Il Corriere dello Sport si sofferma sulla crescita di Costantino Favasuli, diventato uno dei protagonisti del momento in casa Napoli, e apre anche alla possibilità di una futura chiamata in Nazionale da parte di Roberto Mancini. Le ultime prestazioni dell’esterno azzurro hanno infatti aumentato rapidamente le sue quotazioni. Dopo aver mostrato energia, corsa e personalità, Favasuli potrebbe adesso avere un’altra grande occasione: partire per la prima volta titolare con il Napoli nella trasferta del Franchi contro la Fiorentina, proprio la sua ex squadra.
Favasuli-Napoli, possibile chance da titolare contro la Fiorentina e Mancini osserva
Il quotidiano sottolinea soprattutto l’impatto atletico del giovane calciatore, diventato una risorsa preziosa per Massimiliano Allegri: “Tanta energia, un serbatoio fondamentale per una squadra che a tratti non ne sprigiona più a sufficienza”. Una crescita che potrebbe presto avere riflessi anche in chiave azzurra. Favasuli è già tra i preconvocati dell’Under 21, ma il Corriere dello Sport lascia aperta una prospettiva ancora più prestigiosa: “Chissà che il Mancio non ci faccia un pensierino”.
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