Favasuli show, Cds: "Neppure un errore, migliore in campo! Che entusiasmo"

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Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport parla così di Favasuli, grande protagonista ieri contro il Bologna: "Con l’energia e l’entusiasmo di Favasuli, il migliore in campo del Napoli. Era entrato bene con l’Arsenal, ha fatto ancora meglio con il Bologna. Non ha sbagliato una palla, ha corso lungo la fascia senza fermarsi mai, ha difeso ma è stato anche uno dei più vivaci in attacco. Ha fatto un paio di giocate che hanno strappato applausi ai 43.000 del Maradona, è stato decisivo anche nell’azione del gol partita con l’assist per Lobotka".