Napoli-Bologna, altra gara senza sold-out: il dato aggiornato dei biglietti

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Cresce l'attesa per Napoli-Bologna, in programma oggi allo stadio Diego Armando Maradona, ma ancora una volta non ci sarà il sold-out. Stando agli ultimi aggiornamenti, tra biglietti venduti e quota abbonati, ieri il numero di spettatori previsti si attestava intorno alle 41.000 unità, il dato fornito dal Corriere dello Sport.

Napoli-Bologna, c'è ancora tempo per il pubblico del Maradona

Un dato che, però, non è ancora da considerarsi definitivo. C'è infatti ancora margine per una piccola ulteriore crescita: fino alle 18 sarà possibile acquistare i tagliandi, con la speranza concreta - visto il momento ed il bisogno della squadra - di veder salire il numero dei tifosi presenti sugli spalti per sostenere gli azzurri nella delicata sfida contro i rossoblù. Un dato che comunque, come accaduto con l'Arsenal, si presta a diverse interpretazione sul progetto Allegri, le difficoltà della squadra e quelle dell'estate.