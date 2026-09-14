De Bruyne promosso dai quotidiani: "Tanta qualità e rabbia. Meritava il gol"

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Voti alti per Kevin De Bruyne per la prova di ieri contro il Bologna. Voto 6 per La Gazzetta dello Sport che scrive: "Meriterebbe forse di più, ma lui non può centrare la porta su quella palla dal limite: avrebbe facilitato la gara".

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport: "Gli è mancata solo la rete che sfiora due volte. Ma la rabbia che ci mette sin dal primo istante, provando a trascinare la squadra alla vittoria, è il vero tocco di classe. Tanta qualità in verticale, 12 cross, 3 tiri e la costante invasione della trequarti avversaria".

Voto 7 per Tuttonapoli: "Subito una bella giocata, ma spreca il bell’assist di Spinazzola colpendo male. Fa spesso la scelta giusta, come nell’azione del gol. Ferguson lo mura dopo una discesa personale di primo livello".