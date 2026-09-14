Vergara subito in Nazionale? Rivelazione sulle convocazioni di Mancini
Il pezzo de La Gazzetta dello Sport traccia un quadro dettagliato del blocco Napoli in ottica azzurra verso gli impegni di Nations League, evidenziando le rotazioni di Roberto Mancini tra Nazionale maggiore e Under 21. Nonostante l'impatto decisivo contro il Bologna (suo l'assist per il gol vittoria di Lobotka), il laterale azzurro resta in forte dubbio.
Mancini ne apprezza la crescita, ma la necessità per l'Under 21 di Silvio Baldini di schierare la miglior formazione per il match decisivo di qualificazione europea contro la Polonia potrebbe spingere il CT a lasciarlo nel gruppo degli azzurrini. Verso le quattro sfide di Nations League contro Belgio, Turchia (doppio scontro) e Francia, sono previste le convocazioni di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, a cui si aggiunge la conferma della considerazione per il giovane Antonio Vergara. Fuori dai giochi Alex Meret, ancora ai box per la lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata nel pre-campionato e con rientro previsto per il 10 ottobre contro il Frosinone.
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