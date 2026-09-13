Allegri teso, Maradona non si riempie e tira aria di contestazione: ADL ancora assente

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Ultime calcio Napoli, pressione massima verso Napoli-Bologna

Tanta pressione sul Napoli che già è nelle condizioni di non poter più sbagliare dopo tre sconfitte consecutive ed un malumore che già diventa forte. La squadra di Allegri deve vincere contro il Bologna, a sua volta in difficoltà e con un solo punto in classifica. A Fuorigrotta però non è previsto il sold-out con circa 40mila spettatori attesi nonostante i prezzi più bassi, sottolinea il quotidiano Repubblica.

Napoli-Bologna in un clima pesante al Maradona

I tifosi sono delusi e tira aria di contestazione - scrive il quotidiano -, pure per i veleni del caso striscioni tra De Laurentiis. che sarà assente anche oggi per motivi personali - e gli ultrà. Il cerino acceso però rischia di restare nele mani di Allegri che è appaso "più teso del solito e non ha fatto misteri sulla difficoltà del momento". Ed il ritiro di ieri in un Hotel di Pozzuoli è intanto "un'altra spia di preoccupazione".