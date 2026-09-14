Politano bocciato dai quotidiani: "Cambio inevitabile, forse stanco per la Champions"
TuttoNapoli.net
Matteo Politano per molti quotidiani peggiore in campo ieri contro il Bologna. Ecco alcuni voti sui giornali oggi in edicola.
Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Il Napoli va più a sinistra, ma lui non sta attraversando un periodo brillante (un cross, 19 tocchi). Evidentemente sfiancato dalle due fasi".
Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Evidentemente provato dalla fatica della sfida europea con l'Arsenal, non ha guizzi a parte un cross per Hojlund. Cambio inevitabile".
Voto 6 per Tuttonapoli: "Molto attento anche alla fase difensiva, ma non riesce a trovare continuità nell’altra fase".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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