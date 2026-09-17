In Fiorentina-Napoli ci sarà anche uno dei confronti generazionali più intriganti della Serie A

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Tra i tanti temi di Fiorentina-Napoli, in programma domenica alle 12.30 al Franchi, spicca il confronto tra Franco Mastantuono e Kevin De Bruyne. Due fuoriclasse separati da una generazione, ma destinati a prendersi la scena nella sfida tra Paolo Vanoli e Massimiliano Allegri. Come sottolinea Il Mattino, l'argentino sta conquistando Firenze con giocate, dribbling e gol, mentre il belga ha alle spalle anni di successi ai massimi livelli e ha scelto Napoli per affrontare una nuova sfida dopo la lunga esperienza al Manchester City.

Mastantuono-De Bruyne, generazioni a confronto tra lampi di classe

Il quotidiano presenta così il duello: "Eccole qui le due generazioni di fenomeni che per forza di cose si ritroveranno e si confronteranno domenica all'ora di pranzo all'Artemio Franchi". De Bruyne dovrà gestire le energie e provare a innescare i compagni sulla trequarti, mentre dall'altra parte Mastantuono proverà a fare la differenza con le sue accelerazioni. "Generazioni a confronto tra lampi di classe e bagni di umiltà", conclude Il Mattino.