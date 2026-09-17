Fiorentina-Napoli, Vanoli vara le alternative in difesa: possibili due novità

Fiorentina-Napoli, Vanoli vara le alternative in difesa: possibili due novitàTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
La Fiorentina monitora Radu Dragusin in vista della sfida contro il Napoli. Il difensore rumeno deve smaltire un affaticamento muscolare.

Restano da verificare le condizioni di Radu Dragusin in vista di Fiorentina-Napoli, in programma domenica alle 12.30 al Franchi. Il difensore rumeno è ancora alle prese con l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a uscire all'intervallo della gara di Coppa Italia contro il Pisa. Nessuna particolare preoccupazione, invece, per Arthur Atta, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Paolo Vanoli.

Fiorentina-Napoli, Vanoli prepara le alternative a Dragusin

I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se Dragusin riuscirà a recuperare in tempo. Qualora il centrale dovesse dare forfait, Vanoli potrebbe affidarsi alla coppia Pongracic-Ranieri al centro della difesa. Da definire anche la scelta sulla corsia sinistra: secondo La Repubblica, Viery è al momento favorito su Valdepenas per una maglia da titolare contro il Napoli.