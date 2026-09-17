Fiorentina-Napoli, Vanoli vara le alternative in difesa: possibili due novità
Restano da verificare le condizioni di Radu Dragusin in vista di Fiorentina-Napoli, in programma domenica alle 12.30 al Franchi. Il difensore rumeno è ancora alle prese con l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a uscire all'intervallo della gara di Coppa Italia contro il Pisa. Nessuna particolare preoccupazione, invece, per Arthur Atta, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Paolo Vanoli.
Fiorentina-Napoli, Vanoli prepara le alternative a Dragusin
I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se Dragusin riuscirà a recuperare in tempo. Qualora il centrale dovesse dare forfait, Vanoli potrebbe affidarsi alla coppia Pongracic-Ranieri al centro della difesa. Da definire anche la scelta sulla corsia sinistra: secondo La Repubblica, Viery è al momento favorito su Valdepenas per una maglia da titolare contro il Napoli.
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