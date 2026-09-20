Fiorentina-Napoli, pubblico delle grandi occasioni: ecco quanti tifosi sono previsti

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Grande attesa per Fiorentina-Napoli. Sono 22.500 i biglietti venduti e può essere superato il record stagionale di presenze al Franchi.

Il Franchi si prepara a fare da cornice a una delle sfide più attese della quinta giornata di Serie A. Per Fiorentina-Napoli, con calcio d'inizio fissato alle 12.30, sono già stati venduti 22.500 biglietti e il dato è destinato a crescere nelle prossime ore. Come riferisce La Nazione, nel mirino c'è il primato stagionale di 23.132 spettatori, registrato il 29 agosto contro il Frosinone nella giornata della festa per il Centenario viola. Curva Ferrovia e i due settori di parterre risultano già esauriti, mentre restano disponibili gli ultimi tagliandi per Tribuna laterale e Maratona centrale.

Cancelli aperti dalle 10.30 al Franchi

Proprio in considerazione dell'elevata affluenza prevista, i cancelli dello stadio sono stati aperti alle 10.30, due ore prima del fischio d'inizio. L'indicazione per i tifosi è quella di raggiungere l'impianto con largo anticipo, così da limitare code e rallentamenti ai tornelli. Le biglietterie del Franchi resteranno comunque aperte fino all'inizio della partita.