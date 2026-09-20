Il Napoli è un tabù al Franchi per la Fiorentina: spunta una statistica clamorosa
C'è un tabù lungo oltre otto anni da spezzare per la Fiorentina. Come sottolinea Tuttosport, i viola non battono il Napoli al Franchi in Serie A dal 29 aprile 2018, quando la tripletta di Giovanni Simeone firmò il 3-0. Quello resta l'unico successo gigliato negli ultimi 17 confronti casalinghi di campionato contro gli azzurri. Davanti a oltre 22mila spettatori, Paolo Vanoli si affiderà anche all'entusiasmo di Franco Mastantuono, ancora alla ricerca del primo gol a Firenze dopo la tripletta realizzata contro il Venezia. Un giocatore particolarmente intraprendente: nei cinque maggiori campionati europei soltanto Mbappé, Yamal e Antony hanno tentato più conclusioni.
Beto favorito su Pellegrino, Atta verso il rientro
Per il ruolo di centravanti Beto parte leggermente avanti rispetto a Mateo Pellegrino, reduce comunque da tre gare consecutive a segno. A centrocampo si avvicina il rientro di Arthur Atta, mentre sulla corsia sinistra Viery è favorito. Vanoli cerca però soprattutto progressi in fase difensiva: la Fiorentina ha sempre subito almeno un gol in questo campionato. L'attacco, invece, ha cambiato marcia con sette reti realizzate nelle ultime due partite.
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