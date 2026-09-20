Retroscena Allegri: ha promesso un premio alla squadra in caso di vittoria con la Fiorentina

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In caso di successo al Franchi al termine di Fiorentina-Napoli, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a concedere sette giorni di riposo alla squadra.

Prima conquistare i tre punti a Firenze, poi eventualmente godersi una lunga pausa. Massimiliano Allegri ha messo nel mirino la vittoria contro la Fiorentina e, per centrarla, è pronto ad affidarsi soprattutto ai senatori del suo Napoli. "Allegri punta sui senatori per battere la Fiorentina", titola oggi Il Roma, presentando la sfida delle 12.30 al Franchi. Una partita importante anche per arrivare alla lunga sosta per le Nazionali con maggiore serenità.

Sette giorni di vacanza in caso di vittoria

Sul tavolo ci sarebbe anche un particolare premio per la squadra. Secondo quanto riferisce Il Roma, infatti, in caso di successo contro la Fiorentina Allegri sarebbe pronto a concedere ai suoi calciatori sette giorni di vacanza. Il Napoli resterà senza impegni di campionato per circa venti giorni a causa della pausa per le Nazionali: più di un terzo di questo periodo potrebbe dunque essere destinato al riposo, prima della ripresa degli allenamenti e della preparazione ai successivi appuntamenti.