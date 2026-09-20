Allegri ritrova un suo pupillo: otto anni fa aveva predetto una cosa su di lui
Non sarà una sfida come le altre per Nicolò Fagioli. In Fiorentina-Napoli il centrocampista viola incrocerà nuovamente Massimiliano Allegri, l'allenatore che lo ha accompagnato nei primi passi ad alto livello e che aveva intuito il suo talento quando era ancora nelle giovanili della Juventus. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, otto anni fa Allegri parlava così del classe 2001: "Abbiamo un ragazzo del 2001, vederlo giocare è un piacere. Conosce il calcio e i tempi di gioco, sa come e quando smarcarsi, come e quando passare la palla. Ragazzi così non vengono fuori tutti gli anni".
Fagioli è diventato una certezza della Fiorentina di Vanoli
La previsione di Allegri ha trovato riscontro nella crescita del centrocampista, che proprio con il tecnico livornese ha scoperto la Serie A e adesso, dopo un periodo complicato, ha ritrovato continuità nella Fiorentina di Paolo Vanoli. Fagioli è diventato uno dei punti fermi dei viola: qualità in regia, responsabilità nella gestione del pallone e una maggiore applicazione anche nella fase difensiva. Prima del fischio d'inizio al Franchi ci sarà spazio per il saluto con il suo ex allenatore, poi Fagioli proverà a mettere da parte i ricordi e a guidare la Fiorentina contro il Napoli.
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