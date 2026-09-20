Allegri ritrova un suo pupillo: otto anni fa aveva predetto una cosa su di lui

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Nicolò Fagioli sarà uno degli osservati speciali. Il centrocampista ritrova Massimiliano Allegri, che già otto anni fa ne aveva intuito le grandi qualità.

Non sarà una sfida come le altre per Nicolò Fagioli. In Fiorentina-Napoli il centrocampista viola incrocerà nuovamente Massimiliano Allegri, l'allenatore che lo ha accompagnato nei primi passi ad alto livello e che aveva intuito il suo talento quando era ancora nelle giovanili della Juventus. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, otto anni fa Allegri parlava così del classe 2001: "Abbiamo un ragazzo del 2001, vederlo giocare è un piacere. Conosce il calcio e i tempi di gioco, sa come e quando smarcarsi, come e quando passare la palla. Ragazzi così non vengono fuori tutti gli anni".

Fagioli è diventato una certezza della Fiorentina di Vanoli

La previsione di Allegri ha trovato riscontro nella crescita del centrocampista, che proprio con il tecnico livornese ha scoperto la Serie A e adesso, dopo un periodo complicato, ha ritrovato continuità nella Fiorentina di Paolo Vanoli. Fagioli è diventato uno dei punti fermi dei viola: qualità in regia, responsabilità nella gestione del pallone e una maggiore applicazione anche nella fase difensiva. Prima del fischio d'inizio al Franchi ci sarà spazio per il saluto con il suo ex allenatore, poi Fagioli proverà a mettere da parte i ricordi e a guidare la Fiorentina contro il Napoli.