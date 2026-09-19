Mastantuono incanta e sfida il Napoli: con l’Argentina ha già indossato la 10 di Diego

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Mastantuono guida la linea verde della Fiorentina: dopo la tripletta a Venezia arriva la sfida al Napoli.

Franco Mastantuono è diventato il simbolo della nuova Fiorentina, costruita durante l’estate puntando con decisione sui giovani. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’età media dei 13 nuovi acquisti viola è di appena 22,7 anni, mentre quella dell’intera rosa è di 25,1. Il talento argentino rappresenta perfettamente questo progetto e contro il Napoli incrocerà Kevin De Bruyne, separato da lui da sedici anni e da una carriera già ricchissima di trofei.

Mastantuono, dalla tripletta di Venezia alla sfida con il Napoli

A Venezia il classe 2007 ha dimostrato di saper già reggere responsabilità importanti, realizzando la tripletta che ha regalato alla Fiorentina la prima vittoria in campionato. Mastantuono è diventato così il più giovane argentino a segnare tre gol nei cinque maggiori campionati europei e il più giovane straniero della storia viola a riuscirci. Adesso lo attende il primo grande appuntamento al Franchi contro il Napoli, una sfida dal fascino particolare per un argentino: a Firenze indossa il numero 30, mentre con la Nazionale ha già vestito la storica maglia numero 10 di Diego Armando Maradona.