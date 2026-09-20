Allegri carica di valore Fiorentina-Napoli: la sua dichiarazioni non è passata inosservata

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"A Firenze è una delle 4-5 gare più importanti della stagione". Max Allegri non ci gira intorno e, con la sincerità che lo contraddistingue, sottolinea il peso della gara di quest'oggi al Franchi. Un bivio da non fallire non solo perché arriva poco prima della sosta lunga, ma anche in termini puramente di classifica per non aggravare una situazione già deficitaria per le sconfitte contro Como ed Inter: "E' l'ultima di questo mini-ciclo di 5 gare, bisognerà essere bravi, conosciamo l'importanza della partita per chiudere bene e poi riprenderemo tra 21 giorni con tutti a disposizione ed una migliore condizione", il passaggio di Allegri in conferenza stampa prima di fare un punto proprio sui giocatori disponibili per affrontare i viola.

Anguissa convocato, ma non partirà titolare

A Firenze c'è anche Anguissa, partito con la squadra, mentre è out Spinazzola per un affaticamento: "Stiamo abbastanza bene, abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta, tra i convocati c'è Anguissa che ha fatto differenziato tutta la settimana, ma stamattina s'è inserito con la squadra, ha fatto allenamento e sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. De Bruyne sta bene, credo partirà dall'inizio e vedremo durante la partita". Il Napoli comunque secondo il tecnico è in crescita e Allegri spera anche in nuovi protagonisti: "Neres sta decisamente meglio per quanto visto in settimana, è completamente recuperato ed è molto importante per la squadra. Ma anche Beukema e Badiashile... stiamo crescendo, ma pensiamo a questa partita e poi dopo recupereremo energie e giocatori per ottobre".

Due cambi rispetto al Bologna: chance per Lang?

Allegri però non dovrebbe stravolgere l'undici visto col Bologna. I cambi dovrebbero essere soltanto due: uno obbligato con Olivera a sinistra al posto di Spinazzola, nella linea difensiva con Rafa Marin, Rrahmani e Di Lorenzo. A centrocampo Anguissa, come detto, partirà dalla panchina e verrà riproposto il doppio play: Gilmour e Lobotka di nuovo insieme, De Bruyne in una linea più alta in una sorta di 4-2-3-1 con Politano a destra (favorito su Neres oltre che su Favasuli) ed a sinistra Lang (anche qui Neres parte in svantaggio e dovrebbe rappresentare una carta nel secondo tempo) con Hojlund ovviamente punta centrale. Al di là degli interpreti, il Napoli è chiamato a confermare l'atteggiamento visto col Bologna: fare la partita, dominare la metà campo e creare di più offensivamente rispetto alle precedenti gare.