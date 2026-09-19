Fiorentina, Vanoli ha un dubbio in attacco: Beto o Pellegrino dal 1'?

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Beto e Pellegrino si contendono una maglia contro il Napoli: Vanoli deve scegliere il centravanti.

Beto o Pellegrino? Il ballottaggio al centro dell’attacco della Fiorentina è ormai aperto e, secondo quanto racconta La Nazione, potrebbe accompagnare Paolo Vanoli per buona parte della stagione. Il tecnico apprezza le differenti caratteristiche dei due centravanti. Beto era già stato richiesto da Vanoli ai tempi del Torino e piace per fisicità, corsa e capacità di attaccare la profondità, anche se deve ancora raggiungere la migliore condizione.

Fiorentina-Napoli, Pellegrino in grande forma: tre gol nelle ultime tre

Pellegrino, intanto, si è guadagnato la fiducia dell’allenatore grazie alla grinta e soprattutto ai tre gol realizzati nelle ultime tre partite. Il dubbio resta quindi aperto anche in vista della sfida contro il Napoli. Tra i due attaccanti, però, è nato un ottimo rapporto: chi resta fuori studia gli avversari e si confronta con il compagno anche durante la gara. Una concorrenza vissuta positivamente, con entrambi pronti a mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra.