Fiorentina-Napoli può essere la sua grande occasione per un debutto dal 1'

Fiorentina-Napoli può essere la sua grande occasione per un debutto dal 1'TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Favasuli si gioca una maglia da titolare in Fiorentina-Napoli. Dopo l'ottima prova contro il Bologna, Allegri riflette sulla conferma del giovane esterno.

Da sorpresa contro il Bologna a possibile conferma in una delle trasferte più delicate di questo avvio di stagione. Costantino Favasuli attende la decisione di Massimiliano Allegri in vista di Fiorentina-Napoli, con il ballottaggio con Politano sulla corsia destra che verrà sciolto soltanto a ridosso della partita. Come racconta La Gazzetta dello Sport, quando il tecnico entrerà nella sala riunioni per comunicare le proprie scelte, nella testa del giovane calabrese torneranno inevitabilmente le parole pronunciate dall'allenatore alla vigilia.

Favasuli ha giocato appena 78 minuti tra Serie A e Champions

Per Favasuli quella del Franchi potrebbe rappresentare un'altra tappa importante nel suo percorso al Napoli. Allegri, sottolinea il quotidiano, sta cercando di gestirlo senza caricarlo di responsabilità eccessive: parliamo infatti di un calciatore ancora quasi debuttante a questi livelli. Finora ha accumulato appena 33 minuti in Champions League e 45 in Serie A, questi ultimi nella vittoria per 1-0 contro il Bologna, impreziosita dal suo assist per il gol decisivo di Lobotka. Adesso può arrivare un'altra occasione, questa volta dal primo minuto contro la Fiorentina.