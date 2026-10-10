Formazione Napoli-Frosinone, quante sorprese! CdS: Badiashile e Lang dal 1'

Allegri prepara diverse novità per Napoli-Frosinone: Neres e Lang insieme alle spalle di Hojlund, mentre Badiashile può debuttare dal primo minuto.

Diverse novità si preparano nel Napoli che questa sera alle 20.45 affronterà il Frosinone al Maradona. Secondo il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri è orientato a proporre un tridente inedito, con David Neres e Noa Lang alle spalle di Rasmus Hojlund. Per il brasiliano sarebbe il ritorno da titolare dopo 279 giorni. Politano, non al meglio, dovrebbe invece partire dalla panchina anche in considerazione della trasferta di Champions di martedì contro il Villarreal.

Badiashile può partire titolare, De Bruyne accanto a Lobotka

La grande novità potrebbe riguardare anche la difesa: Badiashile è candidato a giocare per la prima volta dall'inizio, completando il terzetto con Rrahmani e Rafa Marin. Di Lorenzo e il recuperato Spinazzola agirebbero sulle fasce, abbassandosi in una linea a cinque in fase di non possesso. In mezzo possibile coppia Lobotka-De Bruyne, con Gilmour inizialmente a riposo. Serviranno soprattutto rapidità di pensiero e di esecuzione per superare il pressing offensivo del Frosinone.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Rafa Marin, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund.