Lukaku via, rapporto con Conte incrinato: col ritorno in Belgio si chiude l'esperienza al Napoli

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Repubblica sottolinea inoltre come il rapporto tra il giocatore e Conte si sia deteriorato negli ultimi mesi.

L’avventura di Romelu Lukaku al Napoli sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Ci sono conferme sul fatto che il centravanti belga abbia lasciato Castel Volturno per raggiungere il Belgio, dove proseguirà il recupero sotto la supervisione del ct Rudi Garcia in vista del Mondiale 2026. Secondo il quotidiano, “è un arrivederci che assomiglia molto a un addio”. Lukaku, protagonista del quarto scudetto azzurro ma frenato per gran parte della stagione da un grave infortunio muscolare, non tornerà più a disposizione di Antonio Conte e non saluterà nemmeno il pubblico del Maradona.

Lukaku, in estate sarà addio

Il rapporto tra il giocatore e Conte si sia deteriorato negli ultimi mesi, soprattutto dopo il periodo trascorso ad allenarsi in Belgio senza autorizzazione del club. Nonostante un contratto valido fino al 2028, il Napoli starebbe già lavorando a una soluzione per cedere l’attaccante nella prossima estate.