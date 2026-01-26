Gazzetta: "Napoli a pezzi, McTominay prosciugato e senza energie"

Gazzetta: "Napoli a pezzi, McTominay prosciugato e senza energie"
Il Napoli è a pezzi, impotente di fronte a una quantità di infortuni – peraltro spesso seri – che Conte definisce giustamente «inverosimile». Questo è quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul momento delicato in casa Napoli.

"L’immagine di quanto sta accadendo agli azzurri è quel meraviglioso centrocampista che si chiama McTominay, un fenomeno anche sul piano atletico: il povero Scott è visibilmente prosciugato, senza energie; avrebbe bisogno di saltare una partita, di giocare un quarto d’ora in un’altra, invece mercoledì dovrà essere di nuovo in campo contro il Chelsea in una gara che vale l’Europa".