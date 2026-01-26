Gazzetta: "Napoli a pezzi, McTominay prosciugato e senza energie"
TuttoNapoli.net
Il Napoli è a pezzi, impotente di fronte a una quantità di infortuni – peraltro spesso seri – che Conte definisce giustamente «inverosimile». Questo è quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul momento delicato in casa Napoli.
"L’immagine di quanto sta accadendo agli azzurri è quel meraviglioso centrocampista che si chiama McTominay, un fenomeno anche sul piano atletico: il povero Scott è visibilmente prosciugato, senza energie; avrebbe bisogno di saltare una partita, di giocare un quarto d’ora in un’altra, invece mercoledì dovrà essere di nuovo in campo contro il Chelsea in una gara che vale l’Europa".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 La moviola di Bergonzi: "Sul 1° gol ginocchiata evidente di Thuram su Di Lorenzo. Su Hojlund rigore!"
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
Da 0 a 10: la bugia storica di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Redazione Tutto Napoli.netLiveCopenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com