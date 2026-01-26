Corbo: "Deve emergere la verità sugli infortuni, c'è un errore umano e lo si nasconde?"

"Infortuni, sviste di mercato, società assente: scoprire le cause dell’emergenza per fermarla". Così scrive su Repubblica Antonio Corbo: "Antonio Conte, per ora è lui la penultima speranza. L’ultima è che sia chiarita e finalmente rivelata la causa di insulti muscolari capaci di ridurre a brandelli la squadra campione d’Italia. Non importa di chi sia la colpa, ma scoprire qual è l’origine di questo male oscuro.

Prima o dopo il Chelsea, prossima e si spera non ultima frontiera europea di Champions, deve emergere la verità. Se hanno tutti ragione, se tutti sono vittime, se c’è un errore umano e lo si nasconde: sarebbe questa l’imperdonabile sconfitta di una società indecisa a tutto. Nei giorni dell’emergenza e alla partita più complicata il Napoli si presenta impreciso, più lento e con le catene esterne ferme"