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Napoli-Como, Cds: "Una prima speciale, tentazione De Bruyne e occhio a Lang"
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L'edizione odierna del Corriere dello Sport celebra la vittoria della Juventus sul Parma e si proietta alle ultime sfide della seconda giornata di Serie A
L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre la sua prima pagina con la netta vittoria della Juventus sul Parma per 2-0 con il titolo "esuberi a chi" proprio per le reti di due non protagonisti dell'estate come Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners.
Taglio basso dedicato al Napoli con la prima di Max Allegri al Maradona contro Cesc Fabregas: i due si sfideranno dopo gli scontri verbali della passata stagione. Tentazione De Bruyne per il tecnico livornese, mentre Lang insidia Alisson per una maglia da titolare sulla fascia sinistra.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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