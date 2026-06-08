Gila, spunta promessa di permanenza di Lotito a Gattuso: cadrebbe in un solo caso
Mario Gila resta uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri, ma la Lazio non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del centrale spagnolo. A ribadirlo è il Corriere dello Sport, che racconta come Claudio Lotito abbia già fatto una promessa precisa a Gennaro Gattuso.
Napoli-Gila, la Lazio fissa il prezzo: servono 30 milioni
Secondo il quotidiano romano, "Lotito ha assicurato a Gattuso che farà l'impossibile per tenere Gila", confermando la volontà del club biancoceleste di trattenere uno dei pilastri della squadra. Esiste però una condizione ben precisa che potrebbe cambiare lo scenario.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, "il patto cadrebbe se arrivasse un'offerta da 30 milioni. Non un euro in meno". Una cifra che rappresenta la soglia minima fissata dalla Lazio per prendere in considerazione la cessione del difensore.
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