Cds - Chi fuori dalla Champions? Dipende dal modulo: tre indiziati

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, entro le 24 di domani, intanto, il Napoli dovrà presentare le liste: per il campionato e la Champions. E se l’elenco italiano non dovrebbe contemplare sorprese - l’esclusione di Demme -, quella di coppa per le due partite con il Barça resta un dilemma.

Elmas e Zerbin hanno liberato due posti, ma la cessione di Zanoli, uscito dalla lista dei prodotti del settore giovanile, non crea uno spazio ulteriore: e così, oltre a Dendoncker dovrà restarne fuori un altro. E tutto dipenderà da come vorrà giocarla Mazzarri: se un difensore, se Zielinski, se Traore... Un mare di dubbi.