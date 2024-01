Cds - Mazzarri non si dimette, ma è sempre più solo

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che Mazzarri non vuole dimettersi, ma ora è sempre più solo

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che Walter Mazzarri non vuole dimettersi, ma ora è sempre più solo. Il quotidiano scrive: "A Mazzarri non rimane che inseguire qualcosa che serva “ad aiutare” nella sua funzione da psicoterapeuta che però non può sovrastare quella di allenatore: per cominciare, le voci delle dimissioni sono da spazzare via, come dimostra la sua presenza a Castel Volturno e quella voglia di non arrendersi confessata agli amici.

Ma c’è il derby in vicinanza, e non sarà una gara semplice per gli svariati motivi che fanno un po’ retorica ma anche no: la pressione, e ci sta, ma anche l’organizzazione, e bisognerà inventarsela, perché le linee difensive di Pippo Inzaghi con la Juve sono crollate solo al 91’ e perché il contropiede della Salernitana ha fatto male anche a Madame, non soltanto al Milan. E dunque, diventa questione tattica, ancora prima che psicologica, e Mazzarri nella sua solitudine deve decidere cosa fare di questo Napoli".