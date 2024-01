CdS su Samardzic: "Bisogna far convergere al millimetro tutte le esigenze"

Così il Corriere dello Sport definisce la trattativa tra Napoli e Udinese per Lazar Samardzic

Questioni da far combaciare al millimetro. Così il Corriere dello Sport definisce la trattativa tra Napoli e Udinese per Lazar Samardzic: "A proposito: è arrivato in Italia il padre del talento serbo dell’Udinese, mister Mladen, e i contatti si sono sviluppati sul triangolo con De Laurentiis - ancora in Spagna per motivi personali - e Gino Pozzo.

Loro, i protagonisti: un affare tra presidenti allargato, ovviamente, a chi gestisce gli interessi del giocatore, anche ieri regolarmente al suo posto in campo a lavorare con estrema serenità in attesa di sviluppi. La questione è delicata: bisogna far convergere al millimetro le esigenze delle due società - DeLa offre 20 milioni più 5 di bonus - e poi anche le pretese di Samardzic e del suo entourage, tra diritti d’immagine e commissioni. Questioni consuete".