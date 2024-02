Gazzetta su Demme: "Meritava un minimo di riconoscenza dopo Coppa Italia e scudetto"

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Diego Demme meritava forse un minimo di riconoscenza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Diego Demme meritava forse un minimo di riconoscenza, per la Coppa Italia vinta da protagonista e lo scudetto da uomo di scorta.

Ora tocca Traoré accelerare per prendersi spazio nel Napoli e meritarsi il riscatto a fine stagione. L’ex Sassuolo non verrà, però, inserito in lista Champions, dove possono essere inseriti soltanto tre nuovi arrivi, che saranno Ngonge, Dendoncker e Mazzocchi.