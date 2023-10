Il Sole 24 Ore - Caos scommesse, la Lega attacca Gravina: chieste le sue dimissioni

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Sole 24 Ore questa mattina, al centro di un duro attacco da parte di diversi esponenti della Lega.

L'AIC, insieme alle varie Leghe professionistiche e a soggetti specializzati nella lotta al match-fixing e alle frodi sportive, ha cercato di educare in questi anni, specialmente i più giovani, ma non è bastato. Il mondo del calcio italiano è stato travolto ancora una volta da uno scandalo, quello delle scommesse: ancora resta da chiarire per chi si sia trattato di puntate sul calcio e per chi di puntate su piattaforme illegali, ma riguardanti altri sport o altri "giochi".

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Sole 24 Ore questa mattina, al centro di un duro attacco da parte di diversi esponenti della Lega (il partito politico, ndr) è stato Gabriele Gravina, presidente della FIGC, del quale hanno chiesto le dimissioni, insieme ai vertici delle istituzioni calcistiche.