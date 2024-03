Repubblica - ADL, Chiavelli e Micheli, un disastro: mai successo di sbagliare tutto

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, boccia De Laurentiis, Chiavelli e pure Micheli per i disastri di quest'anno

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, boccia De Laurentiis, Chiavelli e pure Micheli per i disastri di quest'anno: "La triade dell’improvvisazione sul mercato si completa con Maurizio Micheli, mestiere Scouting. (…) Micheli va valutato non per l’indiscussa onestà, ma per i risultati pessimi. Non era mai successo nella storia del Napoli che tutti gli acquisti, estivi e invernali, risultassero sbagliati.

Nessuno si è rivelato utile alla squadra, virtualmente bocciati o emarginati da tre allenatori su tre. Si spera che il tempo dia una seconda verità su Natan. L’Ufficio Scouting lo presentò come l’erede di Kim, che fino al 4 maggio valeva mezza difesa. In comune non hanno niente, neanche il colore degli occhi.