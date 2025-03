Repubblica - Comuzzo resta obiettivo prioritario per il Napoli, ma spunta la Juve

Pietro Comuzzo resta un obiettivo per il Napoli di De Laurentiis in vista del prossimo mercato estivo. La squadra di Antonio Conte ci aveva provato concretamente a gennaio, quando la trattativa sembrava essere a un passo dalla conclusione prima di arenarsi per le richieste altissime di Commisso (il Napoli si era spinto ad offrire 35 milioni di euro).

Nonostante l’affare non si sia concretizzato, come riporta l'edizione digitale de la Repubblica il club partenopeo continua a seguire con attenzione il giovane difensore e potrebbe riprovarci quest'estate. Tuttavia, anche la Juventus è molto interessata al ragazzo, e Rocco Commisso non sembra disposto a fare sconti, rendendo la situazione ancora più competitiva.