Repubblica - Futuro Osimhen: il Napoli si è dato una dead-line

"L’unica vera emergenza è legata alla sorte di Victor Osimhen, che rientrerà il 19 luglio dalle vacanze e non ha ancora trovato l’accordo con De Laurentiis per il rinnovo del contratto". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul futuro del bomber azzurro.

"I due potrebbero definire la questione di persona a Dimaro, se nel frattempo non sarà trovata una soluzione a distanza. Garcia è in ansia per la conferma del capocannoniere della serie A, che permetterebbe agli azzurri di affrontare la difesa del titolo con più certezze e serenità. I contatti con l’agente del bomber nigeriano - Roberto Calenda - sono quasi quotidiani e presto arriverà il momento di tirare le somme: in un modo o nell’altro. Il numero 9 non sarebbe difatti facile da sostituire e le eventuali offerte per il suo acquisto saranno prese in considerazione solo entro la dead line di due settimane".