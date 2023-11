Il primo 11 di Mazzarri svelato dal Cds: Anguissa c'è, ha rassicurato il tecnico

Gli impegni delle nazionali non hanno agevolato il lavoro di Walter Mazzarri, scrive il Corriere dello Sport nel fare il punto sulle scelte di formazione

Gli impegni delle nazionali non hanno agevolato il lavoro di Walter Mazzarri, scrive il Corriere dello Sport nel fare il punto sulle scelte di formazione per la sfida di quest'oggi a Bergamo. Il dubbio riguarda Anguissa, ma ieri nel primo incontro ha dato tutte le rassicurazioni del caso e confermato all’allenatore la disponibilità assoluta del gruppo. In attacco Osimhen non vede l'ora di tornare, ma oggi toccherà a Raspadori completare l’attacco con Politano e Kvaratskhelia: "Victor partirà dalla panchina: non gioca con il Napoli dalla notte dell’8 ottobre con la Fiorentina - 48 giorni oggi - e in assoluto dall’amichevole del 13 ottobre, Nigeria-Arabia Saudita, che gli è costata una lesione alla coscia destra. Oggi sarà l’asso nella manica di Walter".

LE ALTRE SCELTE - "Il primo 4-3-3 di Mazzarri, insomma, dovrebbe presentare: Gollini in porta; una linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera; Anguissa, Lobotka e Zielinski nel tris di centrocampo; e poi il tridente Politano-Raspadori-Kvara. Demme rientra tra i convocati e andrà in panchina, mentre Lindstrom e Mario Rui sono infortunati".