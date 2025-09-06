Impatto col Cagliari in attesa del 4-3-3: presto sarà il momento di Lang

Presto arriverà anche il momento di Noa Lang. Arrivato per 25mln di euro per il 4-3-3 con le sue doti di allunghi e accelerazioni, sterzate e affondi, i dribbling che l’hanno eletto a star nel Psv, poi s'è ritrovato a fare i conti con un modulo diverso, scrive la Gazzetta dello Sport: "Conte è stato indotto a intervenire per far convivere De Bruyne e McTominay con Anguissa (e ovviamente con Lobotka) ed è stato inevitabile virare, uscire dal tridente, indirizzarsi verso altro.

E così l’olandese volante ha dovuto rassegnarsi a studiare nuovi copioni, da mandare a memoria: 8’ a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, in una partita già da consegnare agli archivi; 9’ contro il Cagliari, pochi ma significativi, persino decisivi, per dare impulso all’assalto finale e trasmettere sensazioni positive anche a Conte. Verranno serate migliori (soprattutto se ci sarà il 4-3-3)", scrive il quotidiano sportivo.