Infortunio Anguissa, il rientro non è così vicino: la previsione

Anguissa ancora out. Il centrocampista aveva accusato prima un problema all’adduttore, poi un nuovo stop contro la Fiorentina, prima della sosta. Un’assenza che pesa su un reparto già ridotto all’osso e che costringe Allegri a ridisegnare le scelte a centrocampo. Gli esami effettuati prima della trasferta del Franchi avevano escluso complicazioni, ma questa volta il responso è stato chiaro: lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra.

Anguissa, tempi ancora incerti: Venezia o forse dopo

La diagnosi prevedeva uno stop di qualche settimana. Ne sono passate già tre dall’ultima gara contro la Fiorentina, eppure Anguissa non ha ancora recuperato del tutto. Lo scrive il Cds oggi in edicola. Servirà ancora un po’ di tempo prima di rivederlo in gruppo e, di conseguenza, di averlo di nuovo tra i convocati. Il rientro potrebbe arrivare in occasione della sfida con il Venezia, ma non è escluso che i tempi si allunghino ulteriormente. Tutto dipenderà dalle risposte che il giocatore darà nei prossimi giorni di lavoro, con lo staff medico che continuerà a gestire il recupero con la massima prudenza, per evitare ricadute e nuovi stop in un momento così delicato della stagione.